В Тюмени пруд Южный огородили сигнальной лентой из-за промоин. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени пруд Южный огородили сигнальной лентой из-за промоин. Об этом сообщили в департаменте безопасности жизнедеятельности.

– В зимний период лёд представляет собой источник серьезной опасности для жизни. Доступ на лед ограничен. Уважаемые родители, ежедневные напоминания о простых правилах безопасности могут уберечь вашего ребёнка от опасности тонкого льда, – отметили в ведомстве.

Сотрудники просят напоминать детям, что нельзя находиться около водоемов без сопровождения взрослых, и сообщить им об опасности нахождения на территории Южного пруда.