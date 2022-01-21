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Происшествия21 января 2022 6:23

В Тюмени пруд Южный огородили сигнальной лентой из-за промоин

Об этом сообщили в департаменте безопасности жизнедеятельности
Сергей Швецов
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В Тюмени пруд Южный огородили сигнальной лентой из-за промоин.

В Тюмени пруд Южный огородили сигнальной лентой из-за промоин.

Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени пруд Южный огородили сигнальной лентой из-за промоин. Об этом сообщили в департаменте безопасности жизнедеятельности.

– В зимний период лёд представляет собой источник серьезной опасности для жизни. Доступ на лед ограничен. Уважаемые родители, ежедневные напоминания о простых правилах безопасности могут уберечь вашего ребёнка от опасности тонкого льда, – отметили в ведомстве.

Сотрудники просят напоминать детям, что нельзя находиться около водоемов без сопровождения взрослых, и сообщить им об опасности нахождения на территории Южного пруда.