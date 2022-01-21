В Тюмени лже-сотрудники СК разводят горожан на деньги. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени лжесотрудники СК разводят горожан на деньги. Об этом предупреждают в самом ведомстве.

– Злоумышленники звонят гражданам, представляются сотрудниками регионального следственного управления СК России и предлагают взять кредит в банке для перечисления денег на указанные звонящим лицам счета. На телефоне отображается номер, не соответствующий реальному номеру абонента. Для этих целей используются специальные программы, – пояснили в управлении.

В ведомстве отметили, что следователи все проверочные мероприятия проводят только в подразделениях. Гражданина об этом извещают в письменном виде. Кроме того, сотрудник имеет служебное удостоверение, которое может предъявить.

– Обращаем внимание, что следователи СК России не проводят операции с банковскими счетами. Если вам звонят и, представившись следователем, сообщают, что необходимо перечислить деньги, необходимо завершить диалог и сообщить об этом в правоохранительные органы, – сообщили в СУ СК по региону.