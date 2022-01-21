Пожар в жилом доме в тюменском селе унес жизни двух человек. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

На улице Заречной в селе Калинино (Викуловский муниципальный район) в половину второго ночи загорелся жилой дом. Огонь распространился на площади размером 8 на 10 метров одноэтажного деревянного здания.

– На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения дом был полностью охвачен огнем. На тушении работали сотрудники 131-й пожарно-спасательной части и муниципальной пожарной охраны из двух ближайших сел. Кроме того, было задействовано четыре единицы техники, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В итоге огонь повредил 80 квадратных метров жилья. Но куда страшнее человеческие жертвы. Так, на месте пожара спасатели обнаружили тела 57-летней женщины и мужчины 1967 года рождения. В настоящее время специалисты устанавливают обстоятельства и причину ночного происшествия.