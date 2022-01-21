В Тюмени бесследно исчез 11-летний мальчик

В Тюмени разыскивают 11-летнего Сергея Сеничева, который проживает в Центральном административном округе. Мальчик должен был вернуться из школы днем 20 января, но сейчас о его местонахождении ничего не известно.

По информации волонтеров тюменского поискового отряда «ЛизаАлерт», рост Сергея составляет 158 сантиметров, имеет нормальное телосложение, волосы светлые, глаза голубые.

Пропавший был одет в серую куртку с черными вставками, черные тонкие спортивные штаны, черно-коричневые ботинки, черную вязаную шапку и синюю кофту на флисе.

Волонтеры просят сообщить любую информацию о местонахождении мальчика по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

Дополнено: найден, жив.

История 16-летнего тюменца Платона Белоусова, отправившегося на лоно природы и внезапно пропавшего, заставила попереживать многих. Подросток отдыхал с друзьями в палатке у деревни Падерина, а потом внезапно исчез: пошёл на рыбалку ранним утром, взял с собой нож, но к месту стоянки так и не вернулся.

Вскоре родители забили тревогу, в районе исчезновения парня организовали масштабные поиски, а следственный комитет даже возбудил уголовное дело по статье «Убийство».