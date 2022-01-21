К 2029 году на месте бывшего завода медоборудования в Тюмени появится новый микрорайон.

Участок площадью 24 га, расположенный в границах улиц Пермякова, Энергетиков, Воровского и Республики, выкуплен крупным тюменским застройщиком под реализацию нового проекта. Напомним, что в 60-х земля принадлежала Тюменскому заводу медицинского оборудования, но в 2016-м предприятие перенесли в Москву, а территория оказалась выключена из городской ткани.

– Тюмень постепенно превращается в постиндустриальный город, потребности жителей меняются, разнообразие сервисов и легкий доступ к ним приобретают всё большую ценность, – констатирует директор «Брусники» в Тюмени Виктор Корчагин.

По его словам, власти города заинтересованы в переносе промышленных предприятий из центральных районов и постройке на их месте прогрессивных градостроительных концепций. Участок не будет выглядеть так же, как очередной спальный район с безликими и бесчеловечными высотками. Сначала там планируют снести старые здания, а после возвести не менее 350 тыс. кв. метров жилья. Архитекторы намерены создать новые улицы и сформировать смешанную застройку, интегрирующую жилую, коммерческую и развлекательную функции.

В настоящее время проект оценивается в 17,7 млрд рублей. Спонсором застройки района стал ДОМ.РФ, одобривший девелоперу кредит на проведение работ.

К возведению первых двух домов планируют приступить уже в конце 2022 года, а завершить освоение участка хотят к 2029 году.