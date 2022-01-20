В Тобольске мужчина убил знакомого, поместил тело в диван и на санках отвез в подвал. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» по факту обнаружения в подвале нежилого дома на улице Лермонтова в Тобольске тела 31-летнего мужчины. Позже был задержан 37-летний знакомый потерпевшего, его заключили под стражу.

Трагедия случилась 27 декабря 2021 года. В этот день подозреваемый распивал спиртные напитки с приятелем. Они поссорились, и тогда злоумышленник жесткого избил друга руками и ногами по голове и телу. Когда тот перестал дышать, мужчина поместил тело внутрь небольшого дивана и на санях вывез его в заброшенное здание.

– В ходе допроса подозреваемый дал признательные показания и рассказал об обстоятельствах совершенного им преступления, – сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

Сотрудники ведомства осмотрели место происшествия. Назначен комплекс необходимых судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.