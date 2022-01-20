Коронавирус в Тюмени, последние новости на 20 января 2022 года: умерли еще 8 человек

Число умерших коронавирусом в Тюменской области 20 января 2022 года увеличилось на 9. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число умерших от коронавируса в Тюменской области 20 января 2022 года увеличилось на 9. Всего с начала пандемии жертвами ковида стали 3 639 человек.

По информации оперативного штаба региона по недопущению завоза и распространения COVID-19, за минувшие сутки выявлено 364 случая заболевания (всего с начала пандемии – 94 843), 118 человек выздоровели (за весь период – 83 787), 75 детей заболели (из общего числа заболевших), 26 пациентов находятся на ИВЛ (из общего числа заболевших), 27 012 человек остаются под медицинским наблюдением. Развернуто коек – 1600, свободно – 26,5%. Сделано вакцинаций против коронавируса 1 040 932, полным курсом – 990 284.

За последние сутки в России выявлено 38 850 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 684 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 24 478 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлен 10 938 261 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 324 060 летальных исходов, выздоровели 9 950 333 человека.