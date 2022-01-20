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Здоровье20 января 2022 11:16

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 20 января 2022 года: заболели еще 364 человека

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 20 января 2022 года
Сергей Швецов
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Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 20 января 2022 года увеличилось на 364.

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 20 января 2022 года увеличилось на 364.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 20 января 2022 года увеличилось на 364. Всего с начала пандемии ковид подхватили 94 843 человека.

За последние сутки в России выявлено 38 850 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 684 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 24 478 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлен 10 938 261 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 324 060 летальных исходов, выздоровели 9 950 333 человека.