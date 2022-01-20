Сбер начал проводить ПЦР-тестирование сотрудников на «омикрон». Фото - Сбер.

Сбер одним из первых ввёл ПЦР-тестирование, определяющее не только наличие COVID, но и тип носителя. Первые результаты тестирования показали, что штамм омикрон выявляется в среднем у 80% положительных ПЦР-тестов. В связи с этим Сбер усиливает меры безопасности для сотрудников, находящихся в офисе, в частности, несмотря на высокий уровень коллективного иммунитета команды (95%), в Московском регионе вводится обязательное ПЦР-тестирование не реже чем один раз в семь дней, вне зависимости от наличия вакцинации. А также в связи с большой долей заболеваемости омикроном и с его высокой контагиозностью Сбер рассматривает решение отправить на удалённый режим работы большее число сотрудников.

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка:

– Усиление комплекса защитных мер – вынужденная необходимость. Постоянный контроль здоровья команды Сбера позволяет оперативно выявлять очаги возникновения COVID-19 и уменьшать вероятность распространения инфекции.

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