Волонтёры «РН-Пурнефтегаза» пополнили пункты буккроссинга.

Волонтёры «РН-Пурнефтегаза» пополнили городские пункты буккроссинга классической литературой – произведениями русских поэтов и прозаиков: А. С. Пушкина, С. А. Есенина, М. Ю. Лермонтова, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого и других великих писателей. Цель акции нефтяников – развитие читательского интереса у горожан. По итогам акции городские точки буккроссинга нефтяники обогатили более чем на полсотни изданий. Пополнение фонда пунктов книгообмена волонтёры планируют проводить на постоянной основе.

Фото предоставлено "КП".

Всего в Губкинском восемь официальных пунктов книгообмена: в учреждениях культуры, социального обслуживания и здравоохранения. Кроме того, зона буккросинга оборудована силами волонтёров-работников и в офисе предприятия. Нефтяники приурочили акцию к юбилею Централизованной библиотечной системы Губкинского, в этом году она отмечает 25 лет. «РН-Пурнефтегаз» имеет непосредственное отношение к праздничной дате: при поддержке общества в 2010 году было построено здание детской библиотеки, включающее читальный зал, сенсорную комнату, центр информационной поддержки образования, iPad-зал, зал делового и интеллектуального общения. Кроме того, при поддержке «РН-Пурнефтегаза» в 2020 году проведён капитальный ремонт Центральной библиотеки.