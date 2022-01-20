В Тюменской области закрыли 4 ТРЦ из-за антиковидных нарушений. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменской области закрыли 4 ТРЦ из-за антиковидных нарушений. Всего же специалисты проверили 41 торговый центр в 2022 году.

По словам руководителя областного управления Роспотребнадзора Галина Шарухо, нарушения были выявлены на 20 объектах, составлены протоколы об административных правонарушениях.

– По сравнению с 2021 годом доля нарушителей в общем количестве проверенных объектов сократилась, – отметила Шарухо.

Как докладывает информационный центр правительства Тюменской области, проверки проводят межведомственные группы, в состав которых входят специалисты регионального управления Роспотребнадзора и областного департамента потребительского рынка и туризма, а также сотрудники органов внутренних дел.

Ранее «КП»-Тюмень» писала, что в Тюменской области готовы к вакцинации подростков. Об этом сообщила директор департамента здравоохранения региона Наталья Логинова. Она призвала родителей принять ответственное решение. По информации ведомства, в области 105 тысяч подростков от 12 до 17 лет подлежат вакцинации.