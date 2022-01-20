В Тюмени 58-летнему мужчине пересадили сердце. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени специалисты областной клинической больницы № 1 58-летнему мужчине пересадили сердце. Это вторая такая операция в регионе.

У жителя Тюменского района, который оказался на операционном столе, к развитию тяжелой сердечной недостаточности привели ишемическая болезнь сердца и инфаркт миокарда. Его включили в лист ожидания донорского органа, а в декабре 2021 года госпитализировали в медучреждение областной столицы.

– Все родственники, друзья и знакомые очень переживали за меня. Было беспокойно и тревожно. Но я знал, что доверяю свою жизнь и здоровье настоящим профессионалам. Благодарен всему медперсоналу за чудесную возможность жить лучше, – поделился уже после операции счастливый пациент. После выписки он будет наблюдаться у врача-кардиолога.

По словам заведующего кардиохирургическим отделением № 1 ОКБ № 1 Никиты Стогния, всё прошло в штатном режиме и без осложнений, как результат кропотливой подготовки, которая ведется с 2016 года: «Это один из этапов нашей работы, мы будем и дальше двигаться вперед».