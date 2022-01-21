В Тюмени мужчина сломал нос посетителю кафе из-за его поведения. Фото: Ольга Крыльцова

В отдел полиции № 5 обратился житель Тюмени 1991 года рождения, который заявил, что ночью возле одного из городских кафе на улице Рижской его избил неизвестный. Участковый задержал подозреваемого.

Ранее не судимый безработный 30-летний мужчина доставлен в отдел полиции. Гражданин пояснил, что в питейном заведении ему не понравилось поведение одного из посетителей и он решил поговорить с ним.

– Словесный конфликт перерос в драку, в ходе которой злоумышленник стал бить потерпевшего по лицу. Врачи диагностировали у пострадавшего перелом носа и травмы головы, – сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Максимальная санкция статьи – до трех лет лишения свободы. Фигуранту избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.