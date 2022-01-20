Должник из Тюмени закрылся в машине от судебного пристава. Фото - УФССП по Тюменской области.

В Тюмени мужчина закрылся в салоне автомобиля, когда к нему пришел судебный пристав. 30-летний горожанин задолжал около семидесяти тысяч рублей в качестве алиментов своему несовершеннолетнему сыну.

– Со счета должника в пользу взыскателя была списана незначительная сумма. Гражданин сам явился в отдел для разбирательства, потому что не планировал эту трату – платить свой долг он не планирует, – сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по региону.

Позже выяснилось, что житель областной столицы владеет «Ниссаном». Тогда сотрудник ведомства выехал по месту проживания должника, где, составив акты описи и ареста движимого имущества, попытался вручить их ему. Но тот закрылся в автомобиле.

Тюменец понял абсурдность сложившейся ситуации, когда пристав разъяснил ему возможные дальнейшие последствия при уклонении от уплаты алиментов. Мужчина вышел из машины и уже через час предоставил чек об уплате всей суммы долга, тем самым отменив арест своего транспортного средства.