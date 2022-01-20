В Тюмени до 28 января перекроют перекресток улиц Елецкой и Орджоникидзе.
Фото: Тюмень - наш дом
В Тюмени будет временно прекращено движение по автомобильной дороге улицы Елецкой в районе пересечения с Орджоникидзе. Ограничения продлятся до 28 января.
– Здесь будут проводиться аварийные работы на тепловых сетях, – объяснили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.
В ведомстве попросили участников дорожного движения обращать внимание на знаки, соблюдать правила дорожного движения РФ и заранее планировать маршрут.
Кстати, объехать закрытый участок дороги можно по улицам Орджоникидзе, Свердлова, Даудельной и межквартальным проездам.