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Общество20 января 2022 5:53

В Тюмени до 28 января перекроют перекресток улиц Елецкой и Орджоникидзе

Здесь будут проводиться работы на теплосетях
Сергей Швецов
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В Тюмени до 28 января перекроют перекресток улиц Елецкой и Орджоникидзе.

В Тюмени до 28 января перекроют перекресток улиц Елецкой и Орджоникидзе.

Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени будет временно прекращено движение по автомобильной дороге улицы Елецкой в районе пересечения с Орджоникидзе. Ограничения продлятся до 28 января.

– Здесь будут проводиться аварийные работы на тепловых сетях, – объяснили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.

В ведомстве попросили участников дорожного движения обращать внимание на знаки, соблюдать правила дорожного движения РФ и заранее планировать маршрут.

Кстати, объехать закрытый участок дороги можно по улицам Орджоникидзе, Свердлова, Даудельной и межквартальным проездам.