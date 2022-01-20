Крещенские купания в Тюмени прошли без происшествий. Фото: Вадим Бегун

Крещенские купания в Тюмени прошли без происшествий. У купелей всё время дежурили спасатели: безопасность в православный праздник обеспечивали более трехсот сотрудников подразделений областного главка, было задействовано 86 единиц техники.

– Особое внимание было уделено традиционным местам организации купелей, а также патрулированию водоемов, расположенных вблизи дачных и садоводческих обществ, мест массового выхода людей на лед в удаленных районах, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

В ведомстве уточнили, что для этой работы привлекались внештатные инспекторы ГИМС. Всего в населенных пунктах области в 2022 году во время праздника действовало 49 мест купания, более 21 тысячи человек окунулись в крещенскую воду.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что для тюменцев подготовили 25 кубометров святой воды у мест крещенских купаний. Ее очистили на водозаборах «Росводоканал Тюмень». Перед обрядом освящения вся вода прошла проверку в центральной аналитической лаборатории предприятия.