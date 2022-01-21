Погода на 21 января 2022 года в Тюмени: станет холоднее

В Тюмени станет холоднее. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 21 января, с утра и до самого вечера небо в Тюмени будет скрыто за облаками. Без осадков.

Температура воздуха ночью минус 13-14 градусов, днем ожидается минус 12. Вечером столбики термометров покажут 13-14 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть юго-западный, южный ветер со скоростью 3 – 5 метров в секунду.

21 января почитается память Емилиана, исповедника. Раньше метели и бураны в этот день были обычным явлением, о чём говорит и пословица: «Емельян, накрути буран». От этого дня пошла поговорка: «Мели, Емеля, твоя неделя». Следили в этот день в основном за ветром: если на Емельяна подует с юга, лето будет грозным, а если день выдастся ясным, то следует ожидать засушливого лета.