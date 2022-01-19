Улицу Мельникайте и Алебашевскую соединят в Тюмени. Фото: c cайта 2ГИС

Улицу Мельникайте и Алебашевскую соединят в Тюмени. Об этом сообщили в Главном управлении строительства региона.

По информации ведомства, запланировано строительство улицы Тимофея Кармацкого (она находится у жилого комплекса «Айвазовский»).

Кроме того, в Ново-Патрушево продолжат строить улицу В. Трофимовой, часть которой (от улицы Митинского) начали возводить в 2021 году. В этом ее доведут до улицы Монтажников. Будет проложено строительство и более 800 метров дороги на улице Константина Посьета.

Отметим, что строительство реализуется в рамках программы «Стимул». Общий объем финансирования в этом году составил более 450 миллионов рублей, из них 121 миллион – средства федерального бюджета.