В Тюмени объявлен сбор фотографий в фотоконкурсе «Румяные щечки». Фото: Вадим Бегун

Эта зима радует нас чудесной погодой и теплыми зимними вечерами! А когда под ногами хрустит снег и лёгкий морозец румянит щёчки, очень здорово всей семьей кататься с горок, на коньках или лыжах, просто делать снежного ангела или играть в снежки!

Поделитесь с нами фотографиями ваших зимних забав, своими впечатлениями и эмоциями от зимних развлечений!

Интернет-проект «Детки!» открывает новый, 2022 год фотоконкурсом «Румяные щечки».

На конкурс принимаются фотографии детей во время зимних прогулок.

Срок сбора фотографий: до 12.00 27 января 2022 года.

Объявление победителей: 28 января 2022 года.

В фотоконкурсе будет 2 победителя, которых мы определим с помощью генератора случайных чисел.

Приз для победителей: пакет-сюрприз от интернет-проекта «Детки!».

Обращаем ваше внимание, что фотографии будут опубликованы после модерации!

Фотографии, не удовлетворяющие этим условиям, приниматься на конкурс не будут.

Подробная информация и полные условия на СТРАНИЦЕ КОНКУРСА.

Если у вас появятся какие-либо вопросы, вы сможете получить на них ответ в ТЕМЕ НА ФОРУМЕ.

– Хотя я не очень люблю зиму, но у зимних прогулок свои очарование и романтика. Только в это время года можно устроить битву снежками, слепить всей семьей снеговика, получить дозу адреналина на горках и от души накататься на катке. А как приятно потом укутаться в теплый плед с чашкой ароматного чая! – отметила Елена Кашкарова, основатель интернет-проекта «Детки!».