В Тюмени проверят информацию о мальчике, который не смог выйти на нужной остановке. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени проверят информацию о мальчике, который не смог выйти из автобуса на нужной остановке. Об инциденте в социальной сети рассказала очевидица.

– 18 января ехала в 25-м автобусе. Водитель не открыл заднюю дверь. Мальчишка, примерно лет 11-12, побежал в среднюю, но водитель закрыл двери и поехал. Кондуктор сказала: «Жми на кнопку». Сколько он нажимал – водитель никак не среагировал, остановился только у поликлиники. Ребенку пришлось так далеко возвращаться, – сообщила Галина Г.

Комментаторы посоветовали в следующий раз не задерживаться и заранее готовиться к выходу, хотя из сообщения понятно, что ребенок и так стоял у двери. Возможно, водитель его не заметил. Однако не совсем понятно, почему он сразу не среагировал на сигнал.

– Специалистами службы сопровождения регулярных перевозок МКУ «Тюменьгортранс» будет отработан вопрос с перевозчиком 25-го маршрута. Актуальную информацию о нарушениях, допущенных водителями или кондукторами (с указанием даты, времени, места, номера маршрута, государственного регистрационного знака автобуса), можно сообщить по телефону информационно-справочной службы МКУ «Тюменьгортранс» 8-800-250-07-22 (звонок бесплатный), – ответили в пресс-службе администрации города Тюмени.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областной столице произошел вопиющий случай: кондуктор пыталась выгнать из автобуса мальчика, несмотря на то что в России действует закон, который запрещает принудительно высаживать из общественного транспорта детей за неоплаченный проезд, если они едут без сопровождения взрослых. К тому же ребенок вовсе не был против оплатить поездку, однако женщина пыталась взять плату и за маленький самокат, который был при юном пассажире. Дело дошло до того, что работник автобусного парка обозвала школьника уродом.