Для тюменцев подготовили 25 кубометров святой воды у мест крещенских купаний. Фото - Павел Моргун.

Для тюменцев подготовили 25 кубометров святой воды у мест крещенских купаний. Ее очистили на водозаборах «Росводоканал Тюмень».

– Каждый год к нам обращается Русская Православная Церковь с просьбой организовать подвоз воды. В этом году наши машины второй день раздают воду у Свято-Троицкого монастыря, на озере Липовом и на Туре в районе Антипино, где организованы площадки для крещенских купаний, – сообщил начальник центральной диспетчерской службы компании Максим Мошкин.

Он отметил, что перед обрядом освящения вся вода прошла проверку в центральной аналитической лаборатории предприятия. Она полностью соответствует требованиям СанПиНа. Автоцистерны с освященной водой будут стоять у иорданей до позднего вечера.

– Великое освящение воды совершается один раз в году, на Крещение Господне, в воспоминание об освящении воды вхождением в реку Иордан Господа нашего Иисуса Христа. Этот праздник говорит нам о том, что как тело человека очищается водой, так и покаяние смывает грязь с души. Если с верой и благоговением набрать крещенскую воду, то она хранится весь год и не портится, – говорит настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Кулаково Григорий Мансуров.

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