В Тюмени задержан сторонник террористической организации.

В Тюмени задержан сторонник террористической организации «Хайят Тахрир Аш-Шам» (ее деятельность запрещена на территории РФ). Его противоправная деятельность задокументирована.

Как пояснили в региональном управлении ФСБ, это 27-летний гражданин Республики Таджикистан, который проживает в областной столице. Он причастен к ресурсному обеспечению действующей на территории Сирийской Арабской Республики вышеуказанной организации

– Следственным отделением в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 205.1 УК РФ. Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, – сообщили в ведомстве.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменские силовики задержали в Югре пособника террористов. В настоящее время 20-летний Нематжанов Н. А. заключен под стражу. Мужчину задержали в сентябре 2021 года тюменские сотрудники ФСБ. Следственный отдел по городу Сургуту возбудил уголовные дела.