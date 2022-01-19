Коронавирус в Тюмени, последние новости на 19 января 2022 года: умерли еще 9 человек

Число умерших коронавирусом в Тюменской области 19 января 2022 года увеличилось на 9. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число умерших от коронавируса в Тюменской области 19 января 2022 года увеличилось на 9. Всего с начала пандемии жертвами ковида стал 3 631 человек.

По информации оперативного штаба региона по недопущению завоза и распространения COVID-19, за минувшие сутки зафиксировано 363 случая заболевания (всего с начала пандемии – 94 479), 109 человек выздоровели (за весь период – 83 669), 54 ребенка заболели (из общего числа заболевших), 28 пациентов находятся на ИВЛ (из общего числа заболевших), 25 425 человек остаются под медицинским наблюдением. Сделано вакцинаций против коронавируса 1 030 355, полным курсом – 980 577.

За последние сутки в России выявлено 33 899 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 15,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 698 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 22 920 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 899 411 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 323 376 летальных исходов, выздоровели 9 925 855 человек.