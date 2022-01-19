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Происшествия19 января 2022 8:30

Тюменец, которого судят за домогательства к девочкам, частично признал вину

Следующее судебное заседание состоится 29 марта
Сергей Швецов
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Тюменец, которого судят за домогательства к девочкам, частично признал вину.

Тюменец, которого судят за домогательства к девочкам, частично признал вину.

Фото: Ольга Крыльцова

В Центральном районном суде Тюмени состоялось первое заседание по уголовному делу в отношении бывшего руководителя детской студии. 37-летнего преподавателя обвиняют в 11 эпизодах насильственных действий сексуального характера.

– Сегодня огласили обвинительное заключение, исследовали материалы дела. Подсудимый частично признает свою вину, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

В ведомстве добавили, что следующее судебное заседание состоится 29 марта.