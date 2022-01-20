Погода на 20 января 2022 года в Тюмени: солнца не видно

В Тюмени на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 20 января, в Тюмени на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков.

Температура воздуха ночью минус 6 градусов, днем ожидается минус 9-10. Вечером столбики термометров покажут 11 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть юго-западный, южный ветер со скоростью 3 – 5 метров в секунду.

20 января отмечается Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Этот день является концом святок: «Иван Креститель праздники увел». Если в этот день стояла ясная и холодная погода, то лето ожидалось засушливое, а пасмурная и снежная погода намекала на обильный урожай.

К 20 января заканчивались крещенские морозы, и хотя впереди еще была почти половина зимы, люди уже жили в ожидании тепла: «Трещи, мороз не трещи – минули Водохрещи, дуй, вьюга, не дуй – к Великодню пошло».