Сбербанк предоставил проектное финансирование на возведение экорайона «Краснолесье»

Фото: Сбербанк

Западно-Сибирское отделение Сбербанка открыло три кредитные линии специализированному застройщику «Звезда» для строительства жилого экорайона «Краснолесье». Общий объем проектного финансирования составил 1,8 млрд рублей сроком до конца 2022 года. Продажа квартир предусматривает использование механизма эскроу.

Денежные средства направлены застройщиком на возведение 7 из 14 запланированных многоэтажных одноподъездных домов в экологически благоприятном районе на западе Тюмени, недалеко от экопарка «Затюменский».

Также благодаря финансированию Сбера придомовая территория жилого района будет организована с учетом экоконцепции. Первое экологическое решение строительная компания уже реализовала – во дворе одного из домов установлено зарядное устройство для электромобилей. К 2023 году появятся еще три таких устройства.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

– Сбербанк активно финансирует «зеленые» проекты, и для нас важно, что наши клиенты-застройщики так же, как и мы, ориентируются на защиту природы, пользуются экологически безопасными материалами и технологиями. Электромобили являются частью современного тренда экологичного потребления, поэтому появление зарядных устройств для них становится все более актуальным. Уверен, что среди жильцов «Краснолесья» и близлежащих районов найдутся автовладельцы, которые будут с удовольствием пользоваться зарядками.

Проекты застройщика «Звезда» строятся с учётом сохранения окружающей среды, сбережения природных ресурсов и максимально приближены к лесным массивам. Жилой район «Краснолесье» отвечает экологическим принципам строительства и находится в одном из благоприятных районов города. Концепция проекта предусматривает не просто покупку квартиры, а полноценное пространство для здорового образа жизни и единения с природой: вело- и беговые дорожки, воркаут-зоны, системы уличных тренажёров, прогулочные бульвары и мини-огороды, обширные зелёные газоны и цветущие кроны деревьев.

Евгений Бутков, управляющий СЗ «Звезда»:

– Мы создаём городское пространство, опираясь на современные тренды. Поэтому своей миссией мы видим строить такие жилые кварталы, которые будут делать жителей счастливыми и здоровыми. Именно по такому принципу строится жилой район «Краснолесье» – это экофилософия, создающая определённый образ для жизни будущих поколений. Поэтому мы совместно с компанией «Индустрия-S» реализовали проект по установке первого зарядного устройства для электромобилей на территории жилого района в городе Тюмени.