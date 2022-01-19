Под Тюменью задержали молодого парня, катавшегося на машине с полными карманами наркотиков Фото: Ольга Крыльцова

Тюменские инспекторы ГИБДД задержали молодого человека 2002 года рождения, в кармане у которого оказались наркотики. Как сообщили в региональном УМВД, на момент ареста молодой человек находился в автомобиле вместе с двумя друзьями. Машину остановили у деревни Патрушева в ночное время.

– В ходе досмотра в карманах верхней одежды одного из пассажиров обнаружены два полимерных пакетика. Экспертиза показала, что в одном из них находилась марихуана массой 0,06 грамма, в другом – около грамма наркотического вещества мефедрон, – уточнили в ведомстве.

Сейчас молодой человек обвиняется по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств». Ему грозит до трех лет лишения свободы.