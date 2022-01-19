Александр Моор и Руслан Кухарук провели совещание по уборке тюменских улиц от снега Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Глава Тюменской области Александр Моор, выйдя из отпуска, сразу же провел совещание, посвященное уборке города от снега. Участие в нем приняли глава Тюмени Руслан Кухарук и все ответственные структуры.

– В работе подрядчиков, занимающихся уборкой и вывозом снега, произошел сбой. Неверно было рассчитано количество техники, поздно начали привлекать дополнительные силы. Всего в Тюмени более 1 100 километров дорог. Были дни, когда зараз выпадала месячная норма осадков. Транспорта, чтобы убирать с улиц города снег так быстро, как мы с вами привыкли, не хватало, – признался губернатор.

Также он сообщил, что что все ошибки в данном вопросе были учтены. Сейчас власти уже нашли решение, как быстро мобилизовать дополнительную технику и сформировать резервы на будущее.

– Чтобы сегодня вы увидели первые результаты, уже этой ночью работа велась в усиленном режиме. Пока не решим проблему, будем ежедневно собирать всех, кто отвечает за уборку снега, – подытожил Александр Моор.