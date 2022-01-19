В Тюмени открыли современный футбольный центр

Инвестиционный проект начал реализовываться в декабре 2019 года Фото: Иван Горбунов

Инвестиционный проект по возведению футбольного центра «Дерби» начал реализовываться в декабре 2019 года. В ходе официального открытия центра его руководитель Владимир Варваров сообщил почетным гостям, что были построены крытый отапливаемый манеж с полем 40х20 метров и открытая футбольная площадка с игровым полем 55х25 метров.

– На поляну уложена искусственная трава финского производства последнего поколения. Газон рекомендован FIFA и имеет все необходимые экологические сертификаты. На открытом поле уложен корейский экогазон. В манеже у нас 100 посадочных мест, душевые, 2 теплые раздевалки, тренерская и административные кабинеты. На открытой площадке 110 посадочных мест, – отметил Владимир Варваров.

Владимир Варваров рассказал про технологии, используемые при строительстве объекта Фото: Иван Горбунов

Среди гостей на открытии центра присутствовали советник губернатора Тюменской области Ольга Езикеева, заместитель главы региона Андрей Пантелеев, генеральный директор фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» Николай Пуртов, директор областного департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Евгений Хромин и директор компании-застройщика Андрей Легошин.

Во время экскурсии директор футбольного центра рассказал про технологии, используемые при строительстве объекта, поделился планами и пригласил побывать на тренировочном процессе. Кстати, Андрей Пантелеев лично принял участие в нем, испытав юного вратаря. Три мяча, отправленные им в ворота, не были забиты.

Андрей Пантелеев сыграл на новом поле Фото: Иван Горбунов

– Занятия посещают сто детей 2008 – 2018 годов рождения, это пять учебных групп. Набор в группы продолжается. На тренировочном процессе особое внимание уделяем базовым вещам: это работа с мячом, развитие футбольных навыков и физических качеств – координации, ловкости и гибкости. Самое главное достижение для меня – ребята полюбили футбол, и мы начинаем принимать участие в турнирах и входим в пятерку победителей, – рассказал старший тренер Тарон Акобян.

Как подчеркнул директор областного департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Евгений Хромин, в «Дерби» одно из лучших травяных покрытий.

– Мы увидели высший уровень как технических условий, так и тренерских компетенций. Радует, что профессионалы передают знания подрастающему поколению. Довольные лица детей говорят о многом. Рад был увидеть лучших игроков в свое время футбольного клуба «Тюмень», а в настоящее время тренеров футбольного центра «Дерби» Константина Фишмана и Григория Соколовского, – заметил он. – Благодарен инвесторам за значимый вклад в развитие социальной и спортивной инфраструктуры, развитие детско-юношеского спорта в Тюменской области.

Евгений Хромин: «Мы увидели высший уровень как технических условий, так и тренерских компетенций» Фото: Иван Горбунов

Отметим, что спортивный объект был построен полностью на средства инвестора.

– Инвестиционным проектом мы занимались с самого начала, от презентации идеи. Совместно с коллегами из департамента имущественных отношений и администрацией города нашли и предоставили инвестору свободную локацию для строительства объекта. Проекту было оказана всестороннее административное сопровождение со всеми ресурсоснабжающими организациями, муниципальным образованием, – прокомментировал заместитель гендиректора фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» Александр Бобров.

– Видим, что формат нашего футбольного центра востребован. Подобные проекты успешно реализуются в крупных городах страны. Футбол популярен у тюменцев, поэтому возможность проведения круглогодичных тренировок и различных соревнований даст дополнительный стимул горожанам для занятия этим видом спорта, – подытожил Владимир Варваров.