Тюменские УК ежедневно отчитываются о качестве уборки снега во дворах

Фото: официальный портал администрации Тюмени

В Тюмени результат выполнения графика по уборке дворов от снега контролируют на селекторном совещании. Информацию об этом сообщили в городском комитете по связям с общественностью и СМИ.

Напоминаем, что на протяжении нескольких дней вывоз снега оставался одной из злободневных тем. Горожане часто жаловались на качество содержания дворов и просили принять меры.

Чтобы исправить ситуацию, у самых крупных управляющих компаний были запрошены графики механизированной уборки придомовых территорий. И теперь УК отчитываются о проведенной уборке за прошедшие сутки на каждом селекторе.

– Сегодня практически все доложили, что во дворах у многоквартирных домов дворники выполнили работу на 100 процентов – очистили подходы к тротуарам, подъездам и контейнерным площадкам, – сообщил директор МКУ «ЕЦОР» Андрей Воротников.

Если УК не выполняет свои обязательства, информация об этом передается в квартальную инспекцию для принятия мер.