В Тобольске задержали приезжего мужчину с крупной партией наркотиков Фото: Ольга Крыльцова

В Тобольске возбудили уголовное дело в отношении 40-летнего жителя одной из стран ближнего зарубежья. Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, сейчас мужчина обвиняется по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере».

– Оперативники изъяли у задержанного 57 свертков с наркотиками, еще три свертка находились в оборудованных подозреваемым тайниках. Часть изъятого вещества была направлена на экспертизу, которая показала, что это героин, – уточнили в ведомстве.

Также полицейские установили, что иностранец намеренно приехал в Тобольск для распространения наркотиков. Партию запрещенных веществ он купил в Тюмени бесконтактным способом. Затем одну часть он расфасовал на дозы, а остальную спрятал в сугробе напротив дома. Она также была изъята оперативниками.

На данный момент мужчина находится под стражей. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.