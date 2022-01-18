Педагоги Тюменской области активно занимаются спортом Фото: Общественная организация "Экспертные клубы"

Педагоги Тюменской области активно занимаются спортом. Важную роль в развитии добровольческого движения играет спартакиада работников образовательных учреждений, которую организует Тюменская городская организация профсоюза работников образования.

По словам председателя городской организации профсоюза работников народного образования и науки РФ, председателя общественного совета при департаменте образования и науки Тюменской области Любови Гнусаревой, ежегодно спартакиада объединяет более 4 тысяч человек.

– Основной идеей спортивного состязания стал девиз «Спорт и физкультура – залог здоровья!». Спартакиада популяризирует различные виды спорта среди населения, – отметила она на онлайн-площадке «Экспертный клуб России».

Тюменские педагоги находят время для занятий степ-аэробикой, фитнесом, танцами и другими видами спорта. По мнению эксперта, это не только становится профилактикой многих заболеваний, но и помогает сплотить коллектив.

– Физкультура и спорт, творческие увлечения, волонтерство стали неотъемлемой частью жизни для многих жителей региона. Наша задача – создавать условия для того, чтобы наши земляки, независимо от возраста и места жительства, получали все больше возможностей для укрепления здоровья, самореализации и личностного роста, – подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор.

Как отмечает директор областного департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Евгений Хромин, доля жителей региона, занимающихся волонтерством, должна вырасти с 17,8% в 2021 году до 18,2% в 2025 году.

– На реализацию региональной госпрограммы «Развитие физической культуры, спорта и дополнительного образования» в период с 2022 по 2025 годы ежегодно предусмотрены расходы в размере от 2,2 до 3 миллиардов рублей, – сообщил Хромин.