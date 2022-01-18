Дебетовую СберКарту теперь можно получить за один визит в банк. Фото - Сбер.

Дебетовая СберКарта стала доступной в формате моментальной выдачи в офисах обслуживания СберБанка: если клиенту потребуется пластиковая карта «прямо сейчас», её можно получить без предварительной заявки и за одно посещение.

Игорь Ковалев, директор дивизиона «Кошелек клиента» Сбербанка:

– Дебетовую СберКарту уже давно можно оформить без пластика на сайте или в мобильном приложении Сбербанк Онлайн. А наши клиенты, кому все-таки необходима пластиковая карта, теперь могут оформить и получить СберКарту «моментально» в любом офисе СберБанка.

Дебетовая СберКарта – одна из самых выгодных карт в стране. В зависимости от остатка или суммы покупок СберКарта позволяет получать бонусы от партнеров программы СберСпасибо и повышенное начисление до 5% от суммы покупки в кафе, ресторанах, такси и 10% – на АЗС, что является уникальным предложением на рынке.

Обслуживание карты бесплатно, если тратить по ней от 5 000 рублей в месяц или хранить от 20 000 рублей, а также при оформлении подписки СберПрайм или СберПрайм+.

СберКарта предусматривает специальные условия обслуживания и дополнительные преимущества для молодёжи, зарплатных клиентов, получателей регулярных социальных выплат и пенсионеров.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.