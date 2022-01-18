Коронавирус в Тюмени, последние новости на 18 января 2022 года: заболели еще 357 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 18 января 2022 года увеличилось на 357. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 18 января 2022 года увеличилось на 357. Всего с начала пандемии ковид подхватили 94 116 человек.

За последние сутки в России выявлено 31 252 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 16,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 688 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 24 564 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 865 512 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 322 678 летальных исходов, выздоровели 9 902 935 человек.