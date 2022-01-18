Жителям Тюмени напоминают о ревакцинации от коронавируса. Фото: Вадим Бегун

Жителям Тюменской области напоминают о ревакцинации от коронавируса. Об этом сообщает региональный департамент здравоохранения.

– Для поддержания коллективного иммунитета необходимо всем вакцинированным спустя 4 – 6 месяцев пройти курс ревакцинации, – такое сообщение появилось в телеграмм-канале информационного центра правительства региона.

В местном депздраве также отметили, что на сегодняшний день в Тюменской области выполнен план вакцинации от COVID-19 – это 80% от взрослого населения.

Число умерших от коронавируса в Тюменской области 17 января 2022 года увеличилось на 15. Всего с начала пандемии жертвами ковида стали 3 611 человек.

За последние сутки в России выявлено 30 726 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 16,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 670 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 19 756 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 834 260 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 321 990 летальных исходов, выздоровел 9 878 371 человек.