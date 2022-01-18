В Тюмени 20 января решат, нужно ли вводить еще ограничения из-за коронавируса. Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области 20 января решат, нужно ли усиливать ограничительные меры из-за ухудшившейся обстановки по коронавирусу. Эти вопросы, как отметили в информационном центре правительства региона, рассматриваются комплексно.

Отметим, что (пока предварительно) именно на 20 января запланировано заседание оперативного штаба.

– На сегодня введение в Тюменской области локдауна не планируется. Действующие в регионе мероприятия позволяют контролировать эпидситуацию по заболеваемости COVID-19, – отметили в ведомстве.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что число заболевших коронавирусом в Тюмени на 17 января 2022 года увеличилось на 365. Всего с начала пандемии ковид подхватили 93 759 человек.

За последние сутки в России выявлено 30 726 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 16,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 670 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 19 756 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 834 260 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 321 990 летальных исходов, выздоровел 9 878 371 человек.