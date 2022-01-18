В Тюмени нет зараженных «омикроном». Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменской области не зарегистрировано ни одного случая заболевания новым штаммом коронавируса «омикрон». Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

– Для граждан, прибывающих из рисковых стран, предусмотрена двухнедельная изоляция, организовано тестирование на COVID-19, – отметили в ведомстве.

Также стало известно, что прямых рейсов в Тюмень из стран, неблагополучных в эпидемиологическом отношении по новому штамму COVID-19, нет.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что к действующему очагу в АНО «РЦСППХ Натальи Устюжаниной «Поколение» добавились очаги в общежитии Тюменского государственного медицинского университета и в областной клинической психиатрической больнице.

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 17 января 2022 года увеличилось на 365. Всего с начала пандемии ковид подхватили 93 759 человек.

За последние сутки в России выявлено 30 726 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 16,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 670 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 19 756 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 834 260 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 321 990 летальных исходов, выздоровел 9 878 371 человек.