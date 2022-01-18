В Тобольске «Гранта» снесла деда и внука, стоявших на светофоре. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На улице Ремезова в Тобольске 24-летний водитель на «Гранте» сбил 60-летнего мужчину и его внука. Пешеходы стояли на тротуаре у светофора.

– Родственники стали уступать дорогу снегоуборочному трактору, когда отечественную машину занесло на них. Дедушка получил травму ноги, у мальчика ушибы и другие повреждения, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Еще одна «Гранта» попала в ДТП, столкнувшись с ВАЗ-21088, на Уватском тракте в Тобольске. Ранены 61-летний водитель и четверо пассажиров ВАЗа, в том числе два 10-летних мальчика и 11-летняя девочка.

Всего же на дорогах Тюменской области за вчерашний день произошло шесть дорожно-транспортных происшествий. В них пострадали семь человек. Обострилась аварийная обстановка в Тобольске.