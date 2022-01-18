Судят тоболяка, который из-за пустяка зарезал 31-летнюю женщину на Хеллоуин. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего жителя Тобольска, обвиняемого в убийстве. Трагедия произошла 31 октября 2021 года в квартире дома в 9-м микрорайоне города.

Мужчина распивал спиртное со своей 31-летней знакомой. Неожиданно они поругались из-за незначительного повода. Молодой человек схватил нож и ударил им женщину в область грудной клетки. От полученного ранения она скончалась на месте.

– Следователи и полицейские провели совместные оперативные мероприятия. Мужчину задержали и по ходатайству следователя судом заключили под стражу, – сообщили в пресс-службе СК по региону.

Обвиняемый вину признал в полном объеме. Назначен и проведен комплекс экспертиз, допрошены свидетели. Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.