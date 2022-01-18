Для молодых тюменок проведут образовательный курс «Беременна в 16».
Время ожидания малыша всегда очень волнительное! Происходят огромные изменения как в теле будущей мамы, так и в психике. Очень много вопросов, и так мало ответов. В этот период так важна поддержка! Мы подготовили для вас очень крутой курс! Но это не только курс, а пространство девушек, в котором можно черпать силы, поддержку и заботу, которая так важно каждой!
Курс может быть интересен также любой девушке!
Программа курса
Физиологические изменения. Взгляд гинеколога.
Психологические изменения и послеродовая депрессия. Взгляд психолога.
Возрастные потребности детей от 0 до 3 лет.
Сексуальное воспитание девушек.
Финансовая грамотность в период декрета.
Старт: 1 февраля с 14.00 до 15.30.
Участие: онлайн и оффлайн.
Место проведения: региональный центр «Семья».
Адрес: пр. Геологоразведчиков, 14а.
Спикеры курса – квалифицированные психологи, гинекологи и опытные молодые мамы.
Запись на курс обязательна по этой ссылке
Тебя ждет прекрасное пространство знаний, теплоты и заботы!