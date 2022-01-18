Для молодых тюменок проведут образовательный курс «Беременна в 16».

Время ожидания малыша всегда очень волнительное! Происходят огромные изменения как в теле будущей мамы, так и в психике. Очень много вопросов, и так мало ответов. В этот период так важна поддержка! Мы подготовили для вас очень крутой курс! Но это не только курс, а пространство девушек, в котором можно черпать силы, поддержку и заботу, которая так важно каждой!

Курс может быть интересен также любой девушке!

Программа курса

Физиологические изменения. Взгляд гинеколога.

Психологические изменения и послеродовая депрессия. Взгляд психолога.

Возрастные потребности детей от 0 до 3 лет.

Сексуальное воспитание девушек.

Финансовая грамотность в период декрета.

Старт: 1 февраля с 14.00 до 15.30.

Участие: онлайн и оффлайн.

Место проведения: региональный центр «Семья».

Адрес: пр. Геологоразведчиков, 14а.

Спикеры курса – квалифицированные психологи, гинекологи и опытные молодые мамы.

Запись на курс обязательна по этой ссылке

Тебя ждет прекрасное пространство знаний, теплоты и заботы!