Молодые тюменцы приехали в Заводоуковск и в магазине украли парфюм. Фото: Ольга Крыльцова

В заводоуковскую полицию обратился представитель одного из сетевых магазинов, который сообщил, что неизвестные вынесли из торгового зала два флакона туалетной воды. Сумма ущерба составила около 4 000 рублей.

Стражи порядка оперативно выяснили, на каком автомобиле передвигались подозреваемые, установили его местонахождение и задержали находившихся внутри жителей Тюмени 2000 и 2002 годов рождения. Молодые люди признались в содеянном и рассказали, что в Заводоуковск приехали со знакомой.

– Прежде чем ехать обратно, решили зайти в несколько магазинов. В одном из них они увидели парфюм, который им понравился. Убедившись, что на них никто не смотрит, юноши спрятали несколько флаконов под куртку и покинули торговый зал. Похищенное изъято и вскоре будет возвращено законному владельцу, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В настоящий момент по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Подозреваемые отпущены под подписку о невыезде.