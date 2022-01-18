Тюменские УК штрафуют за беспризорный снег. Фото: Вадим Бегун

Тюменские УК штрафуют за беспризорный снег. С начала 2022 года уже выписано три протокола на подрядные организации и 35 – на управляющие компании.

– К тем организациям, где накопился беспризорный «загостившийся» снег, будут применены меры административной ответственности. Ведущие инженеры отдела квартальной инспекции каждой управы ежедневно контролируют каждый двор Тюмени, – заявили в комитете по связям с общественностью и СМИ.

В ведомстве отметили, что одна из УК накануне работала в ЖК «Горизонт», у домов № 3 на улице Газопромысловой, № 78/1 на улице Депутатской, № 31а на ул. Игримской, №№ 14 и 16 на ул. Малышева и № 114 на улице Кремлёвской. С последнего адреса вывезли 16 самосвалов снега.

Кстати, в механизированную уборку входит не только очистка проезжей части придомовой территории, но иногда и широких тротуаров. Вместе с этим дворники с раннего утра расчищали лопатами и метлами тротуары, подходы к подъездам и контейнерным площадкам.