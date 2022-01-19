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Общество19 января 2022 1:37

Погода на 19 января 2022 года в Тюмени: в праздник Крещения Господня тучи заволокут небо

Пасмурно
Сергей Швецов
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В Тюмени в праздник Крещения Господня тучи заволокут небо.

В Тюмени в праздник Крещения Господня тучи заволокут небо.

Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 19 января, в Тюмени облачная погода продержится весь день. Без осадков.

Температура воздуха ночью минус 10 градусов, днем ожидается минус 7 – 6. Вечером столбики термометров покажут 6 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3 – 5 метров в секунду.

19 января отмечается праздник Крещения Господня (Богоявления). По погоде этого дня во многом судили о погоде на лето. Если в этот день холодная, ясная погода – лето засушливым будет. Пасмурная и снежная погода указывала на обильный урожай.

В старину говорили: «День тёплый – хлеб тёмный (густой)». Значит, следовало ожидать хорошего урожая хлебов. Также на хороший урожай указывали синие облака и снег хлопьями.