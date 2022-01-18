В трех водоемах Тюменской области вода оказалась непригодной для крещенских купаний. Фото: Тюмень - наш дом

В трех водоемах Тюменской области вода оказалась непригодной для крещенских купаний. Специалисты местного управления Роспотребнадзора уже направили письма с предупреждениями в администрации муниципальных районов.

Так, неудовлетворительные результаты по микробиологическим показателям выявлены в трёх водных объектах: это река Исеть (Исетский район, село Слобода-Бешкиль), река Ишим (село Ильинка) и река Вагай (село Аромашево).

– Используйте для купания только официально отведенные водоемы, где сотрудники МЧС, полиции, скорой помощи будут обеспечивать безопасность граждан. Не употребляйте воду из прорубей для питья, она предназначена только для купания, – предупреждают в ведомстве.

Специалисты советуют перед входом в прорубь разогреть кожу, а на выходе насухо вытереть тело полотенцем и надеть теплые вещи. Не стоит пить кофе, лучше заменить его горячим чаем или теплым компотом. А вот алкогольные напитки перед купанием в проруби употреблять категорически запрещено.

Кстати, при посещении храмов не забывайте носить маски и соблюдать меры социального дистанцирования.