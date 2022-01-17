Энергетики рассказали о программе реконструкции распределительных сетей Тюменской области. Фото - "Россети Тюмень".

Энергетики рассказали о программе реконструкции распределительных сетей Тюменской области. Планы по модернизации электросетевого хозяйства на 2022 год главам муниципальных образований Тюменского района и специалистам департамента ЖКХ региона представил директор филиала «Россети Тюмень» Кирилл Стрельцов.

Стоит отметить, что компания до конца 2022 года заменит 185 перегруженных трансформаторных подстанций на территории Тюменского района, а в следующем году установит еще 66 новых трансформаторных подстанций. Важность совместной работы по своевременному уведомлению жителей о проведении плановых работ очевидна. Именно поэтому актуальный график ремонтов энергетики направляют гарантирующему поставщику (энергосбытовой организации), в администрации муниципальных образований и публикуют на корпоративном сайте.

На совещании были рассмотрены мероприятия по интеллектуальному учету электроэнергии. Превышение заявленной максимальной мощности, указанной в договорах на электроснабжение, а также бездоговорное и безучетное потребление нередко являются одними из основных причин перегрузок центров питания. В 2022 году в Тюменской области планируют установить порядка 18 тысяч «умных» счетчиков, которые будут отслеживать показатели качества электроэнергии и препятствовать сверхнормативному потреблению.

Напомним, что ранее генеральный директор «Россети Тюмень» Олег Петров и губернатор Тюменской области Александр Моор подписали соглашение о сотрудничестве. Компания намерена направить в 2022 году 4,3 млрд рублей для обеспечения надежного и качественного электроснабжения жителей региона.