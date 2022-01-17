АО «Транснефть – Сибирь» в 2021 году реализовало более 70 благотворительных проектов. Фото - АО «Транснефть – Сибирь».

АО «Транснефть – Сибирь» в 2021 году реализовало свыше 70 благотворительных проектов на территории Тюменской, Свердловской, Курганской, Томской областей, а также в ХМАО-Югре и в Ямало-Ненецком автономном округе.

Среди основных получателей поддержки – организации здравоохранения и образования, детские социальные и спортивные центры, общественные учреждения. Всего на реализацию благотворительных проектов АО «Транснефть – Сибирь» в 2021 году направило 28 млн рублей.

В прошлом году финансовую поддержку от АО «Транснефть – Сибирь» получили пять школ на территории ведения производственной деятельности предприятия. В том числе выполнена замена окон в здании Чашинской средней общеобразовательной школы (СОШ) в Курганской области, проведен ремонт в Болчаровской СОШ (ХМАО-Югра), Аксаринской школе (Тюменская область) и в школе № 7 г. Тюмени. Также на средства предприятия приобретено лабораторное и демонстрационное оборудование для кабинетов точных наук школы № 69 г. Тюмени.

Фото - АО «Транснефть – Сибирь».

Выполненные работы позволили создать комфортные условия для организации качественного учебного процесса.

В целях социальной поддержки незащищенных групп населения накануне учебного года АО «Транснефть – Сибирь» передало в дар школьный автобус Тюменскому областному социально-реабилитационному центру «Семья», в котором пребывают дети, временно оставшиеся без попечения родителей.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией из-за распространения коронавирусной инфекции АО «Транснефть – Сибирь» выделило финансирование на приобретение средств индивидуальной защиты для медицинского персонала, оборудования для реабилитации, а также расходных материалов. С этой целью помощь была оказана нефтеюганской районной больнице (ХМАО-Югра), тюменской областной клинической больнице № 2. Приобретено специализированное медицинское оборудование для нужд поликлиники № 17 г. Тюмени и тюменской областной инфекционной клинической больницы. В целом финансовая помощь была оказана семи медучреждениям в регионах присутствия.

Кроме того, предприятие выделило средства тюменской городской общественной организации «Особый ребенок» на организацию мероприятий по реабилитации детей-инвалидов, на приобретение детской зимней одежды и обуви для воспитанников пансиона «Отрада» в г. Тюмени. При поддержке компании проведены новогодние праздничные мероприятия для детей с ограниченными возможностями из тюменского отделения Всероссийского общества слепых.

Фото - АО «Транснефть – Сибирь».

В рамках волонтерского движения добровольцы предприятия регулярно участвовали в акциях по оказанию помощи ветеранам и детям из малообеспеченных семей, в экологических мероприятиях по уборке территории и посадке деревьев. При участии сотрудников 338 детей в конце августа получили портфели со школьными принадлежностями в рамках акции «Собери ребенка в школу». В ноябре проведена добровольческая акция по сбору средств для кондинской районной больницы «Подари кислород – спаси жизнь».

В 2022 году деятельность АО «Транснефть – Сибирь» по оказанию благотворительной помощи на территории производственной деятельности предприятия будет продолжена.