В Тюмени девочка сломала ключицу при спуске с горки. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени девочка сломала ключицу при спуске с горки. Это не единственный случай, когда горожане получают повреждения. Поэтому местных жителей просят выбирать безопасные средства для катания.

– Инцидент произошел в рождественский праздник в Гилёвской роще. При спуске на тюбинге девочка с сестрой подскочили на неровном скате и перевернулись. В итоге одна сломала ключицу, другая ушибла локоть. Тут действуют законы физики: в зависимости от траектории центр тяжести в тюбинге постоянно перемещается, поэтому люди легко переворачиваются или вовсе вылетают из «пончика», – отметили в комитете по связям с общественностью и СМИ.

Жителей областной столицы просят внимательно относиться к выбору горки. Так, нужно выбирать только хорошо залитые горки. Нельзя кататься с маленькими детьми с крутой горки, имеющей трамплины, и вообще отпускать ребенка кататься одного, без присмотра взрослых.

– Внимательно следите за его передвижениями, чтобы вовремя отреагировать на экстренную ситуацию. Не используйте в качестве горок железнодорожные насыпи и горки вблизи проезжей части дорог. Выбирайте безопасные средства для катания с горок, – отметили в ведомстве.