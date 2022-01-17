В Тюмени двухлетняя девочка получила удар током от розетки. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени двухлетняя девочка получила удар током от розетки. Мама ребенка, вызывая скорую, отчаянно кричала: «Дочь захлебывается и громко плачет! Как ей помочь?».

Прибывшие на вызов специалисты увидели, что на обеих кистях маленькой пациентки возникли точечные ожоги. Они экстренно наложили асептические повязки, предварительно дав обезболивающее, а затем увезли ребенка в областную клиническую больницу № 1.

– Лучший способ уменьшить зону повреждения и снять боль – это погрузить в воду обожженный участок кожи либо положить на него смоченную в воде чистую ткань. Если раны открытые, перед этим их нужно изолировать: положить водонепроницаемую ткань или пакет, а потом уже холод, – советуют врачи.

Если человек не реагирует на обращение, надо проверить пульс на сонных артериях. Если его нет, то надо приступать к реанимации (30 надавливаний на грудину с глубиной 5-6 сантиметров, частота – две компрессии в секунду, после – два вдоха, затем повторить данный алгоритм).