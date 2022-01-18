Ишимец украл кофту, но уронил магнитные бирки: его догнали сотрудники магазина. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции Ишима поступило обращение от сотрудников одного из магазинов одежды. Представители торговой точки пояснили полицейским, что из торгового зала открытым способом похищена мужская кофта.

Ранее судимый 24-летний житель города свою вину признал и пояснил, что прогуливался по магазину и решил примерить приглянувшийся ему товар. Молодой человек отправился в примерочную, где надел на себя кофту. После разжал магнитные бирки, которые после этого упали на пол, что привлекло внимание сотрудников магазина к подозрительному гражданину.

– Злоумышленник попытался скрыться с места происшествия, но был задержан неподалеку, – добавили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. В настоящее время мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.