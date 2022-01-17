В Тюменской области есть свободные койки для заболевших коронавирусом. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Свободный коечный фонд в Тюменской области составляет 21,4%. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

– На сегодняшний день, 17 января, ситуация по госпитализации заболевших COVID-19 стабильная. В большинстве своем выписка превышает количество новых пациентов, – отметили в местном департаменте здравоохранения.

В ведомстве добавили, что коечный фонд пока остается на прежнем уровне – развернуто 1 600 коек. К слову, как отметили в депздраве, здравоохранение Тюменской области готово к разным сценариям. Специалисты напомнили, что в 2021 году были периоды, когда были развернуты 3 687 коек.

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 17 января 2022 года увеличилось на 365. Всего с начала пандемии ковид подхватили 93 759 человек.

За последние сутки в России выявлено 30 726 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 16,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 670 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 19 756 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 834 260 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 321 990 летальных исходов, выздоровели 9 878 371 человек.